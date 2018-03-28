تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و2.2 مليار جنيه قيمة التداول







كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 968.076 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.7 مليون جنيه، 154.96 مليون جنيه، 13.5 جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 17.5 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 147.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 17305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% عند مستوى 2943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17515 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 863 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2220 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير 33 شركة.