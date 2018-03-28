بيان لـ"االصحة": إصابة 8 أشخاص فى حادث انحراف اتوبيس عن الطريق بسوهاج







كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة فى بيان مقتضب أن حادث انحراف اتوبيس عن طريق «سوهاج - البحر الأحمر» أسفر عن إصابة 8 أشخاص، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وأوضحت وزارة الصحة أن 6 سيارات إسعاف شاركت فى انقاذ المصابين.