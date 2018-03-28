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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:44 م
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بيان لـ"االصحة": إصابة 8 أشخاص فى حادث انحراف اتوبيس عن الطريق بسوهاج

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:09 م
بيان لـ"االصحة": إصابة 8 أشخاص فى حادث انحراف اتوبيس عن الطريق بسوهاج الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة فى بيان مقتضب أن حادث انحراف اتوبيس عن طريق «سوهاج - البحر الأحمر» أسفر عن إصابة 8 أشخاص، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن 6 سيارات إسعاف شاركت فى انقاذ المصابين.
 

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