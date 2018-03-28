انطلاق أعمال المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة بمشاركة 16 دولة







الشارقة (أ ش أ)

افتتح الشيخ الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم "الأربعاء" فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولى للاتصال الحكومى الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارقة .

ويعقد المنتدى على مدى يومين، بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟" وذلك بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من 16 دولة ومن خلال 19 جلسة حوارية وسبع جلسات تفاعلية، إضافة إلى عدد من ورش العمل والحلقات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، وتومسون رويترز، ولينكدإن، ويوتيرن.

وتقام هذه الدورة للمنتدى بمشاركة مسئولين رفيعى المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إضافة إلى نحو 3 آلاف مشارك من كافة أنحاء العالم، ممن سيتابعون ما يوفره المنتدى من تجارب وخبرات محلية وعالمية رائدة فى مجال الاتصال الحكومي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التى تبحث فى "مستقبل الاتصال الحكومى فى عصر المجتمع الرقمى".

ويتحدث فى المنتدى نخبة من رواد صناعة التقنية فى العالم، ومن بينهم السير تيموثى جون بيرنرز لي، مخترع الإنترنت ورئيس معهد البيانات المفتوحة فى المملكة المتحدة، وستيف ووزنياك، المؤسس الشريك لشركة آبل من الولايات المتحدة الأميركية، وجيمى ويلز، مؤسس موقع ويكيبيديا من الولايات المتحدة الأميركية، وتانمى باكشي، أصغر خبير ذكاء اصطناعى فى العالم وعضو فريق "آى بى إم" للذكاء الاصطناعى من كندا.

ويتضمن اليوم الأول عدداً من الورش التدريبية أبرزها ورشة "صناعة الأخبار الدولية والوسائط المتعددة"،وورشة "التطلع إلى المستقبل: كيف يؤثر العصر الرقمى على الاتصال الحكومى وأهداف التنمية المستدامة" وتنظمها مؤسسة الأمم المتحدة إضافة إلى دورات تقدمها كل من "لينكدإن" و"يوتيرن"، شبكة القنوات الترفيهية الرائدة فى السعودية التى تبث برامجها عبر "يوتيوب".

وأسهم المنتدى الدولى للاتصال الحكومى منذ انطلاقه فى عام 2012 فى إبراز أهمية الاتصال باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع وفق قواعد مهنية ومعايير واضحة وشفافة وبأساليب ووسائل متطورة توافق روح العصر مما أسهم فى تحقيق العديد من المنجزات والمخرجات التى عززت منظومة الاتصال الحكومى بدولة الإمارات والمنطقة.