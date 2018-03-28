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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:59 ص
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انتهاء تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج وعودة الحركة لطبيعتها بكورنيش النيل

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:00 ص
انتهاء تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج وعودة الحركة لطبيعتها بكورنيش النيل كورنيش النيل - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج الذى تسبب فى إغلاق جزئى لكورنيش النيل، بسبب استكمال أعمال إنشائه أعلى شارع دوليتان، وتم رفع جميع المعدات الخاصة بشركة المقاولون العرب التى أجرت تلك اﻷعمال وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.

كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت عن إغلاق جزئى لكورنيش النيل بسبب استكمال أعمال إنشاء كورنيش النيل وكثفت الادارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والاقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة آية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

 

 


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