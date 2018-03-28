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الأربعاء، 28 مارس 2018 04:23 ص
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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "ماريديف" لاعتماد تقرير نشاط الشركة عن 2017

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة "ماريديف" لاعتماد تقرير نشاط الشركة عن 2017 البورصة ارشيف





كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف"، اليوم اجتماعا لمناقشة تقرير المجلس عن نشاط الشركة فى الفترة المنتهية فى نهاية ديسمبر لعام 2017، ومناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر للعام الماضى. كما يناقش مجلس إدارة "ماريديف"، تقرير لجنة المراجعة، ومقترح توزيع الأرباح.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 3.67 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 2.46 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من 2017 إلى 63.5 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 52.7 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة 163.8 مليون دولار، موزعاً على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.4 دولار للسهم.


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