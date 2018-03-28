video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليورو قرب ذروته فى 6 أسابيع مع استمرار شهية المخاطرة

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:48 ص
اليورو قرب ذروته فى 6 أسابيع مع استمرار شهية المخاطرة اليورو





(رويترز)
إضافة تعليق

حافظ اليورو على مكاسبه اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوياته فى ستة أسابيع فى الجلسة السابقة بينما ينتظر المستثمرون محفزات جديدة لدفع العملة الموحدة للصعود.

 

وفى الوقت الذى يتجه فيه اليورو لتحقيق مكاسب لربع السنة الخامس على التوالى - صعد أكثر من ثلاثة بالمئة فى الربع الحالى - تتطلع الأسواق إلى أدلة جديدة على أن البنك المركزى الأوروبى قد يقلص سياسته التحفيزية فى موعد مبكر.

 

وقال فيراج باتل محلل سوق الصرف لدى آي.ان.جى فى لندن "مازالت هناك مخاطر كبيرة على الطاولة والأسواق بحاجة إلى محفزات جديدة لدفع العملات الرئيسية للصعود، مثل اليورو، ونشتم نفحة حذر حول تلك المستويات."

 

كان البنك المركزى الأوروبى قال هذا الشهر إنه قد يمدد برنامج شراء السندات البالغ 2.55 تريليون يورو (3.17 تريليون دولار) لما بعد سبتمبر إذا اقتضت الضرورة. لكنه لم يشر إلى إمكانية زيادة المشتريات فى علامة على أنه مازال بصدد إنهاء البرنامج القائم منذ ثلاث سنوات قبل نهاية 2018.

 

من ناحية أخرى ارتفعت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 105.56 ين يابانى لتبتعد كثيرا عن أدنى مستوى فى 16 شهرا 104.560 ين الذى سجلته يوم الاثنين لكنها تظل دون ذروة الليلة الماضية البالغة 106 ينات.

واستقر الجنيه الاسترلينى بوجه عام أمام معظم العملات ولاسيما اليورو وذلك بفعل تقارير إعلامية عن إعلان "وشيك" عن مقترح جديد من الحكومة البريطانية بشأن الحدود الأيرلندية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع الثقة الاقتصادية فى منطقة اليورو فى مارس

اليورو

العملة الأمريكية

الليرة التركية




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة