اليورو قرب ذروته فى 6 أسابيع مع استمرار شهية المخاطرة

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حافظ اليورو على مكاسبه اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوياته فى ستة أسابيع فى الجلسة السابقة بينما ينتظر المستثمرون محفزات جديدة لدفع العملة الموحدة للصعود.

وفى الوقت الذى يتجه فيه اليورو لتحقيق مكاسب لربع السنة الخامس على التوالى - صعد أكثر من ثلاثة بالمئة فى الربع الحالى - تتطلع الأسواق إلى أدلة جديدة على أن البنك المركزى الأوروبى قد يقلص سياسته التحفيزية فى موعد مبكر.

وقال فيراج باتل محلل سوق الصرف لدى آي.ان.جى فى لندن "مازالت هناك مخاطر كبيرة على الطاولة والأسواق بحاجة إلى محفزات جديدة لدفع العملات الرئيسية للصعود، مثل اليورو، ونشتم نفحة حذر حول تلك المستويات."

كان البنك المركزى الأوروبى قال هذا الشهر إنه قد يمدد برنامج شراء السندات البالغ 2.55 تريليون يورو (3.17 تريليون دولار) لما بعد سبتمبر إذا اقتضت الضرورة. لكنه لم يشر إلى إمكانية زيادة المشتريات فى علامة على أنه مازال بصدد إنهاء البرنامج القائم منذ ثلاث سنوات قبل نهاية 2018.

من ناحية أخرى ارتفعت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 105.56 ين يابانى لتبتعد كثيرا عن أدنى مستوى فى 16 شهرا 104.560 ين الذى سجلته يوم الاثنين لكنها تظل دون ذروة الليلة الماضية البالغة 106 ينات.

واستقر الجنيه الاسترلينى بوجه عام أمام معظم العملات ولاسيما اليورو وذلك بفعل تقارير إعلامية عن إعلان "وشيك" عن مقترح جديد من الحكومة البريطانية بشأن الحدود الأيرلندية.