الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت للعاشرة مساء بدلا من التاسعة







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أعلن المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، مد فترة التصويت اليوم الأربعاء إلى الساعة العاشرة مساء بدلا من التاسعة، للسماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت خاصة مع سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.