النائب أشرف رشاد بعد الإداء بصوته فى الإسكندرية: المشاركة واجب وطنى

النائب أشرف رشاد بعد الإداء بصوته فى الإسكندرية: المشاركة واجب وطنىالأربعاء، 28 مارس 2018 02:30 م
النائب أشرف رشاد
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
أدلى أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل واللبان بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاكرة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وناشد جميع أهالى دائرته ومواطنى الإسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الوطن.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة