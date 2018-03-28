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النائب أشرف رشاد بعد الإداء بصوته فى الإسكندرية: المشاركة واجب وطنى

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:30 م
النائب أشرف رشاد بعد الإداء بصوته فى الإسكندرية: المشاركة واجب وطنى النائب أشرف رشاد





الإسكندرية - جاكلين منير
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أدلى أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل واللبان بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاكرة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وناشد جميع أهالى دائرته ومواطنى الإسكندرية بالمشاركة فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الوطن.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.                                     

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

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