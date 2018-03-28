المرور: سيارات إغاثة وأوناش بالطرق لتسهيل وصول الناخبين للجان الانتخابات







كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار اﻷوناش و سيارات الإغاثة أعلى المحاور والميادين، بالإضافة الى الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق فى ثالث أيام مارثون انتخابات الرئاسة لتسهيل عمليات وصول الناخبين و إزالة اى معوقات مرورية تقابلهم اثناء الرحلات أعلى الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع اى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وقامت الإدارة العامة بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية ، وتم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.