"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 354 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 354 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبرالأربعاء، 28 مارس 2018 08:00 ص
حالة المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 354 مخالفة مرورية متنوعة، منها 195 مخالفة نموذج 125 و 28 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 11 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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