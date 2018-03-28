"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1388 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1388 مركبة مخالفة بالمحافظاتالأربعاء، 28 مارس 2018 01:00 ص
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 925 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 463 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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