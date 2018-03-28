video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 04:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1388 مركبة مخالفة بالمحافظات

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1388 مركبة مخالفة بالمحافظات حملة مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 925 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 463 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 7250 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

اخبار الحوادث

دراجات بخارية

ادارة المرور

حملات مرورية




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة