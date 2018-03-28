المرور: إغلاق طريق "الفرافرة - أسيوط" بسبب العاصفة الترابية لمنع الحوادث







كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد، طريق الفرافرة أسيوط، بسبب وجود عواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة وأمطار، وتناشد إدارة المرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.

وتشهد جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وظهور عواصف ترابية، تتسبب فى انعدام الرؤية على الطرق، ما دفع إدارات المرور بغلق بعض الطرق منعا لوقوع الحوادث المرورية.