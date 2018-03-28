المراسم الملكية بالسعودية تدشن موقع إلكترونى للقمة العربية فى دورتها الـ29







كتب مصطفى عنبر

دشنت المراسم الملكية بالسعودية موقعًا على شبكة الإنترنت يتناول كافة المعلومات حول القمة العربية فى دورتها الـ29، وتاريخ ومكان انعقادها.

وأوضحت البوابة الإلكترونية، أن القمة ستنطلق فى مدينة الدمام بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى، مشيرة إلى أن قادة الدول العربية المشاركة فى القمة العربية سيصلون فى 14 أبريل المقبل، وسيكون فى استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه والأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير خادم الحرمين الشريفين فى دولة الضيف (السفير المرافق) وذلك فى المواعيد التى سيتم تحديدها لاحقا، فيما يستقبل قادة الدول العربية، الذين سيصلون خارج الأوقات المحددة الوزير المكلف بالاستقبال وسفير خادم الحرمين الشريفين فى الدولة (السفير المرافق).

وكشفت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيستقبل قادة الدول العربية فى مقر القمة مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى (إثراء) فى 15 أبريل المقبل، فيما أوضحت المراسم الملكية، أن تدشين البوابة الإلكترونية للقمة يأتى من منطلق حرص المراسم الملكية على تقديم خدمات إلكترونية مطورة، تحتوى على العديد من الخدمات الإلكترونية التى تم تصميمها بعناية لتسهل تنظيم أعمال القمة وتساعد فى ترتيبات استقبال وفود الدول المشاركة بالمؤتمر.

وكانت القمة العربية مقرر عقدها فى (مارس) الجارى، إلا أنه تم تأجيلها نظرًا لتعارض تاريخ انعقادها مع تاريخ بدأ الانتخابات الرئاسية بمصر.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، فى مؤتمر صحافى مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فى القاهرة أن «إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية فى 26 و27 و28 من الشهر ذاته، استدعى اقتراح موعد آخر».