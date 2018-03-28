المجلس التصديرى: صادرات الغزل والنسيج تسجل 62 مليون دولار خلال يناير 2018







كتب إسلام سعيد

تراجعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بنسبة 4% خلال شهر يناير 2018 لتسجل 62 مليون دولار مقابل 64 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق تقرير المجلس التصديري للغزل والنسيج.

وتسعى مصر لتكون مركزاً لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خلال السنوات المقبلة، من خلال استراتيجية تتبناها الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة من خلال طرح مزيد من الأراضى الصناعية للتوسع فى إنشاء مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وطرحت وزارة الصناعة مدينتين للغزل والنسيج فى مدينة بدر بمساحة مليونى متر مربع خلال العام 2017. كما تسعى إحدى كبرى الشركات الصينية لإنشاء مدينة عملاقة للغزل والنسيج فى مدينة السادات بالمنوفية على مساحة 3.1 مليون متر وتم تخصيص الأرض لها.

ويتبنى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، استراتيجية قوية لقيادة صناعة الغزل والنسيج لتحقيق طفرة خلال السنوات المقبلة تعتمد على تعميق المكون المحلى وإحلال المنتجات المصرية محل المستورد منها.

وقادت استراتيجية تنظيم الاستيراد ودعم الصادرات إلى الارتفاع بالصادرات المصرية بنسبة 11% خلال 2017 لتسجل 22.4 مليار دولار، وتستهدف خطط دعم الصادرات إلى الارتفاع بصادرات مصر لتحقيق معدلات زيادة كبيرة لتصل إلى 25 مليار دولار العام الجارى.