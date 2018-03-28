الفرنسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى عملية طعن بسكين داخل مسجد بالسودان







(أ ف ب)

أكد ضابط شرطة لوكالة فرانس برس، أن رجلا يحمل سكينا هاجم مصلّين داخل مسجد فى ولاية كسلا فى شرق السودان، فقتل ثلاثة وجرح آخرين الثلاثاء.

وأشار يحى سليمان مدير شرطة كسلا إلى أن الهجوم وقع عندما تجمع مصلّون لأداء صلاة العشاء داخل مسجد فى مدينة كسلا القريبة من الحدود مع اريتريا.

وقال سليمان لفرانس برس، إنّ "الحادث وقع داخل المسجد أثناء صلاة العشاء. قُتل ثلاثة اشخاص وجرح عدد" آخر.

وأكد مصدر طبى فى مستشفى مدينة كسلا التى نُقل إليها المصابون وقوع الحادث، وروى مواطنون أن المهاجم دخل المسجد وحاول التحدث إلى المصلين الذين رفضوا الاستماع اليه، وعندها أقدم على طعن عدد منهم، وقال سليمان إنّ "المصلّين قتلوا المهاجم" الذى لم تُحدّد هويته بعد.

ومنذ يناير الماضي، أغلقت السلطات السودانية الحدود مع اريتريا وأعلنت حال الطوارئ فى ولاية كسلا، وأكد مسؤلون أنّ إعلان الطوارئ جزء من حملة الحكومة لجمع السلاح، واستنادًا إلى روايات سكّان، تم نشر مئات الجنود فى كسلا خلال الأشهر الماضية.

ويعبر آلاف الأريتريين سنويًا الحدود السودانية بصورة غير قانونية، هربًا من النظام الديكتاتورى الذى يحكم بلادهم، ومن ثم يواصلون رحلتهم عبر المتوسط إلى أوروبا.