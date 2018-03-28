العثور على جثة "سائق توك توك" مذبوحا بمصرف فى البحيرة

جثه السائق
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تكثف المباحث الجنائية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة "سائق توك توك" ملقاة فى مصرف صرف بقرية القومبانية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد فتحى إسماعيل مأمور مركز شرطة كفر الدوار بالعثور على جثة فى العقد الرابع من العمر ملقاة بمصرف صرف بدائرة المركز.
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندى لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة طه .خ .م 32 سنة سائق "توك توك" وبه جرح قطعى نافذ بالرقبة و خمس طعنات متفرقة بالجسم و انتقل فريق من النيابة العامة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.
وجه اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد انور هندى مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبى الواقعة ، وجارٍ تحرير المحضر اللأزم والعرض على النيابة العامة.
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