العاملون بالبريد يتوافدون على اللجان الانتخابية







كتبت هبة السيد

واصل العاملون بالهيئة القومية للبريد توافدهم على اللجان الانتخابية للتصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث ينتهى التصويت فى التاسعة من مساء اليوم، ويأتى ذلك فى إطار ممارسة حقوقهم السياسية.

وكان المهندس عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، قد دعا جميع العاملين بالبريد المصرى للمشاركة فى العملية الانتخابية بعد أن أدلى بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس الاثنين الماضى.

وأكد رئيس البريد، فى تصريحات صحفية الاثنين الماضى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى ولابد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم فى مصر، كما أنها أمانة على كل مواطن تجاه بلدة ونفسة واولادة موضحاً الى انه لابد من عدم الانصياع الى الدعوات المغرضة التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والعزوف عنها.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.