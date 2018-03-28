الصحة الفلسطينية ترفع حالة الطوارئ بمستشفيات قطاع غزة استعدادا لمسيرة العودة

الصحة الفلسطينية ترفع حالة الطوارئ بمستشفيات قطاع غزة استعدادا لمسيرة العودةالأربعاء، 28 مارس 2018 12:18 م
المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن رفع حالة الجهوزية فى كافة المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة، استعدادا لفعاليات مسيرة العودة الكبرى المقررة الجمعة المقبل التى دعت إليها القوى والفصائل الفلسطينية، والتى تصادف يوم 30 مارس لإحياء "يوم الأرض"، بإقامة خيام فى المناطق الحدودية لقطاع غزة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة رفعت حالة الجهوزية والاستعداد فى كافة المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الطبية فى محافظات قطاع غزة، لمواكبة فعاليات مسيرة العودة التى ستنطلق الجمعة المقبل، ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة ، خطوات من شأنها إزالة آثار الغاز المسيل للدموع فى حال تعرض لها المواطنون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى.
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