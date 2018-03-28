السيطرة على حريق أعلى سطح عقار نقطة إسعاف بالمعادى دون إصابات

السيطرة على حريق أعلى سطح عقار نقطة إسعاف بالمعادى دون إصاباتالأربعاء، 28 مارس 2018 12:41 ص
حريق -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق أعلى سطح نقطة إسعاف بحى المعادى بسبب ماس كهربائى، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح أحدى أفرع هيئة الإسعاف فى المعادى، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
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