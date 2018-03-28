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"السياحة": فتح باب تسجيل طلبات تنفيذ الحج للشركات السياحة

الأربعاء، 28 مارس 2018 04:38 م
"السياحة": فتح باب تسجيل طلبات تنفيذ الحج للشركات السياحة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة





كتبت: ميرفت رشاد
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أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بدء فتح باب تسجيل طلبات تنفيذ الحج لموسم 1439هـ من الشركات السياحية الراغبة فى تنظيم رحلات الحج، وذلك حتى نهاية التاريخ المحدد لهذه الفترة طبقا لما جاء بضوابط الحج لهذا العام.

 

وقال "شعلان" عبر موقع خدمات الحج والعمرة بوزارة السياحة اليوم الأربعاء، إن الشركات الموقع عليها جزاءات وينتهى هذا الجزاء بعد نهاية فترة التقديم وتسجيل الأسماء طبقا للضوابط، لن يصرح لها بتنفيذ الحج لهذا العام وأنه فى حالة أى إستفسار فى هذا الجزء الرجوع إلى الإدارة العامة للتفتيش السياحى.

 


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