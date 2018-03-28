"السياحة": فتح باب تسجيل طلبات تنفيذ الحج للشركات السياحة

"السياحة": فتح باب تسجيل طلبات تنفيذ الحج للشركات السياحةالأربعاء، 28 مارس 2018 04:38 م
محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة
كتبت: ميرفت رشاد
إضافة تعليق
أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بدء فتح باب تسجيل طلبات تنفيذ الحج لموسم 1439هـ من الشركات السياحية الراغبة فى تنظيم رحلات الحج، وذلك حتى نهاية التاريخ المحدد لهذه الفترة طبقا لما جاء بضوابط الحج لهذا العام.
وقال "شعلان" عبر موقع خدمات الحج والعمرة بوزارة السياحة اليوم الأربعاء، إن الشركات الموقع عليها جزاءات وينتهى هذا الجزاء بعد نهاية فترة التقديم وتسجيل الأسماء طبقا للضوابط، لن يصرح لها بتنفيذ الحج لهذا العام وأنه فى حالة أى إستفسار فى هذا الجزء الرجوع إلى الإدارة العامة للتفتيش السياحى.
إضافة تعليق
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة