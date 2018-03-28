السودان يمدد وقفا لإطلاق النار مع متمردين حتى يونيو

السودان يمدد وقفا لإطلاق النار مع متمردين حتى يونيوالأربعاء، 28 مارس 2018 07:29 م
الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (رويترز)
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ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الأربعاء، أن الرئيس السودانى عمر البشير أصدر قرارا جمهوريا بتمديد وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع متمردين فى مناطق الصراع الرئيسية الثلاث فى البلاد لثلاثة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو المقبل.
واندلع القتال بين الجيش ومتمردين فى منطقتى كردفان والنيل الأزرق فى 2011، حين أعلن جنوب السودان الاستقلال، وتفجر القتال فى دارفور عام 2013 عندما رفعت قبائل معظمها غير عربية السلاح فى وجه الحكومة السودانية التى يقودها العرب.
وكان من المقرر أن ينتهى سريان وقف إطلاق النار بنهاية مارس آذار.
وفى أكتوبر تشرين الأول، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية استمرت 20 عاما عن السودان وذلك اتصالا بالتقدم الذى أحرزته الخرطوم فى مجال التعاون فى مكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.
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