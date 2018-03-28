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السكة الحديد: كراسى متحركة بالمحطات لخدمة ذوى الاحتياجات وكبار السن

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:00 ص
السكة الحديد: كراسى متحركة بالمحطات لخدمة ذوى الاحتياجات وكبار السن كراسى متحركة - أرشيفية





كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، توزيع كراسى طبية متحركة فى المحطات الرئيسية بالمحافظات، لخدمة المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جرى البدء فى مشروع متكامل لتجهيز المحطات لخدمة المعاقين وتسهيل حركة الكراسى الطبية المتحركة.

 


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