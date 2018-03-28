video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الرى": تنفيذ 88 ألفا و903 إزالات على الترع.. و79.9 ألف مخالفة منذ يناير 2015

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:00 ص
"الرى": تنفيذ 88 ألفا و903 إزالات على الترع.. و79.9 ألف مخالفة منذ يناير 2015 إزالة التعديات على نهر النيل





كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى التعديات التى نفذها القطاع على شبكة الترع منذ يناير 2015 حتى الآن، بلغ 88 ألفًا و806 إزالات بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تحرير 79 ألف و90 مخالفة من يناير 2015 حتى مارس 2018.

 

وأوضح خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل جهودها فى مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل التى أطلقتها الحكومة فى يناير 2015، وأن إجمالى المخالفات المتبقية 84 ألفًا و445 مخالفة.

 

وتشمل حملة إزالة التعديات جميع المناطق والمحافظات المطلة على نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعديات على المجارى المائية.

 

وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثيقة لحماية النهر تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.

 

ونصت الوثيقة على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياه المصريين وهبة وجودهم واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: ترتيبات لتوقيع بروتوكول لتطهير البحيرات الشمالية

وزير الرى بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات للمواطنين: "ده حقكم انزلوا شاركوا"

وزارة الرى

المجارى المائية

النيل

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة