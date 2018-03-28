"الرى": تنفيذ 88 ألفا و903 إزالات على الترع.. و79.9 ألف مخالفة منذ يناير 2015







كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى التعديات التى نفذها القطاع على شبكة الترع منذ يناير 2015 حتى الآن، بلغ 88 ألفًا و806 إزالات بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تحرير 79 ألف و90 مخالفة من يناير 2015 حتى مارس 2018.

وأوضح خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل جهودها فى مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل التى أطلقتها الحكومة فى يناير 2015، وأن إجمالى المخالفات المتبقية 84 ألفًا و445 مخالفة.

وتشمل حملة إزالة التعديات جميع المناطق والمحافظات المطلة على نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعديات على المجارى المائية.

وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثيقة لحماية النهر تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.

ونصت الوثيقة على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياه المصريين وهبة وجودهم واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".