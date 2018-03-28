الدفاع الروسية: خروج 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة

الدفاع الروسية: خروج 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنةالأربعاء، 28 مارس 2018 10:00 ص
خروج مسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن 128 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية فى فبراير الماضى.
وذكرت الوزارة - فى بيان لها حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن 25.5 ألف شخص خرجوا من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين منذ بداية الهدنة، مؤكدة أن عمليات خروج المدنيين من الغوطة الشرقية لا تزال مستمرة بإشراف المركز الروسى للمصالحة ومنظمة الهلال الأحمر السوري.
وأضافت أن العسكريين الروس وزعوا أمس الثلاثاء 1300 وجبة غذاء و1000 سلة غذائية على المدنيين فى معبر الوافدين.
وتتواصل عملية خروج مسلحى (فيلق الرحمن) و(جبهة النصرة) من الغوطة الشرقية، حيث غادر الآلاف من مسلحى التنظيمين وعائلاتهم بلدات (عربين، زملكا، عين ترما وجوبر)؛ استعدادا لانتقالهم إلى إدلب.
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