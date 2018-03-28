الدفاع الروسية: خروج نحو 1700 مدنى من الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين







(أ ش أ)

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن حوالى 1700 من المدنيين خرجوا من الغوطة الشرقية اليوم الأربعاء عبر معبر مخيم الوافدين.

وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة، اللواء يورى يفتوشينكو- فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم )الإخبارية - إنه "فى مدينة دوما يستمر بالعمل الممر الإنسانى بمخيم الوافدين ، وتم نشر كل العناصر الضرورية من البنية التحتية لمساعدة السكان الذين يغادرون المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أن 128 ألف مدنى خرجوا من الغوطة الشرقية منذ إعلان هدنات إنسانية فى 28 فبراير الماضى.