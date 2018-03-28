"الداخلية" تنفذ الحكم فى 24 ألف هارب بحملات أمنية خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط "8 قضايا مخدرات، 6 متهمين هاربين ومطلوبين فى قضايا متنوعة، إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما وتنفيذ 24165 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.