video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تنفذ الحكم فى 24 ألف هارب بحملات أمنية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 28 مارس 2018 12:28 م
"الداخلية" تنفذ الحكم فى 24 ألف هارب بحملات أمنية خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط "8 قضايا مخدرات، 6 متهمين هاربين ومطلوبين فى قضايا متنوعة، إعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما وتنفيذ 24165 حكما قضائيا متنوعا.

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مديرو الأمن: نتصدى بكل حسم لأى محاولات المساس بسير العملية الانتخابية

وزارة الداخلية

الامن العام

تنفيذ الاحكام

اخبار الحوادث




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة