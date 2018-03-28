الخارجية الكويتية: علاقتنا بالولايات المتحدة متميزة واستراتيجية







(أ ش أ)

أكدت مساعدة وزير الخارجية الكويتى لشؤون الأمريكتين ريم الخالد، تميز وصلابة العلاقات التى تربط الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية، واصفة إياها بـ"الاستراتيجية".

وأشادت الخالد -فى تصريح صحفى على هامش مشاركتها فى احتفال السفارة الأمريكية بالعيد الوطنى مساء اليوم الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- بالنتائج الإيجابية للحوار الاستراتيجى الكويتى الأمريكى الذى انطلق عام 2016، والذى عقدت دورتاه الأولى والثانية فى واشنطن.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تستضيف الكويت الدورة الثالثة لهذا الحوار المهم، مؤكدة أن هناك العديد من جوانب التعاون التى تجمع بين البلدين الصديقين.

ونوهت الدبلوماسية الكويتية بالمبادرة المتميزة للسفارة الأمريكية، المتمثلة فى تسليط الضوء على جانب مهم من العلاقة الثنائية، وهو جانب التعليم تحت شعار (تعلم فى الولايات المتحدة الأمريكية وأنجح فى الكويت)، مضيفة أن هناك 13 ألف طالب كويتى يتلقون تعليمهم فى الكليات والجامعات الأمريكية، مؤكدة فى الوقت نفسه حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة فى جميع المجالات، وإلا يقتصر ذلك على التعليم فقط.

وأشارت إلى أن الكويت تنسق باستمرار مع الولايات المتحدة فى ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مستذكرة استضافة الكويت لمؤتمر التحالف الدولى لمكافحة ما يعرف بتنظيم (داعش) الإرهابي، وما تمخض عنه من نتائج والتزامات دولية وإنسانية.