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الحكومة اليمنية: بيع الحوثيين للنفط غرب البلاد "عملية تخريبية"

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:26 ص
الحكومة اليمنية: بيع الحوثيين للنفط غرب البلاد "عملية تخريبية" رئيس الحكومة اليمنية بن دغر





(أ ش أ)
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أكدت الحكومة اليمنية، أن قيام الحوثيين ببيع النفط من الأنبوب الذى تم تدميره على أيديهم والخاص بنقل النفط بين حقل (صافر) وميناء (رأس عيسى) على البحر الأحمر غرب اليمن "عملية تخريبية".

وأوضحت الحكومة - عقب اجتماع لوزارة النفط اليمنية فى مأرب، وفقًا لقناة (العربية) - أن إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود فى خط الأنبوب "بمثابة عملية تخريبية من شأنها تعريض الأنبوب إلى الدمار"، مشيرة إلى أن تعامل الانقلابيين مع النفط الخام كارثة بيئية على الأرض والإنسان.

ولفتت الحكومة اليمنية إلى احتفاظها بحقها القانونى ضد هذا العمل الإجرامى وأنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن، محذرة شركة (صافر) النفطية الحكومية من خطورة ذلك العمل، ومؤكدة أن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدى حتمًا إلى تآكله وتلفه.

 


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