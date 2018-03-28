الجيش التركى يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

الجيش التركى يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراقالأربعاء، 28 مارس 2018 12:16 م
الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام عراقية بأن عناصر القوات المسلحة التركية بدأت اليوم الأربعاء، بناء قاعدة عسكرية فى جبال بالقايا، قرب الحدود مع العراق.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصادر أمنية تركية - لم تسمها - إن بناء القاعدة يأتى لمنع مرور "الإرهابيين" من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود.
وتشيد القوات التركية القاعدة العسكرية على ارتفاع 2400 متر عن سطح البحر، فى قضاء شمدينلى بولاية هكارى جنوب شرق تركيا.
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