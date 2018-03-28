الجامعة العربية تكرم أحمد قطان على مسيرته كمندوب دائم لبلاده







كتب مصطفى عنبر

كرمت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان بمناسبة انتهاء فترة عمله كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ومساعديه والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة.

وأهدى أبوالغيط درع جامعة الدول العربية للوزير قطان تقديرا لجهوده فى دعم العمل العربى المشترك.

وعبر أبوالغيط عن أمله أن يمثل قرار تعيين قطان كوزير لشئون الدول الإفريقية إضافة كبيرة للقوة العربية فى أفريقيا خاصة فى ظل المحاولات الإسرائيلية للتغلغل فى القارة الإفريقية.

من جانبه عبر الوزير قطان عن سعادته بالعمل كمندوب للمملكة فى الجامعة العربية فى الفترة من مارس 2005 إلى مارس 2018، مشيرا إلى أن هذه المدة (13 عاما) قضاها فى السعى لتصحيح المسار فى العمل العربى المشترك ومنظومة الجامعة العربية.

وقال قطان فى كلمة له خلال التكريم، إن السعودية من أوائل الدول التى دعمت ترشيح أبوالغيط لشغل منصب الأمين العام، مؤكدا أن السعودية ومصر هما صمام الأمان للأمة العربية.

وأضاف أننا مقبلون على عقد القمة العربية فى السعودية، وهى قمة هامة ونحن فى مفترق طرق لكثير من الظواهر والتطورات فى المنطقة.

وأشاد بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحه وشاح النيل وهى لمسه غير مسبوقة من الرئيس السيسي تقديرا للجهود التى قام بها تجاه السعودية ومصر.

والقى السفير نذير العرباوى مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، كلمة نيابة عن السفراء والمندوبين العرب أشاد فيها بدور قطان فى تمكين جامعة الدول العربية من القيام بدورها وتحسين صورتها لدى المواطن العربى.