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التصريح بدفن طالب عثر على جثته ملقاة فى الشارع بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:33 م
التصريح بدفن طالب عثر على جثته ملقاة فى الشارع بمدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة أول أكتوبر بتشريح جثة طالب عثر عليها ملقاة بالشارع فى أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان الطالب، وجود تآكل بأجزاء الجثة، كما عثر بجانبها على سرنجة تحتوى على مادة يشتبه أنها مخدرة، وتم إرسالها للمعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عن محتواها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالشارع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة "س.س" طالب، بها تآكل بأطراف اليدين والوجه والصدر.

وعثر رجال المباحث بجانب الجثة على "سرنجة" تحتوى على مادة يشتبه أنها مخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


 

 
 
 
 

 


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