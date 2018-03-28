"الأورمان" تطلق حملة لتعريف الرأى العام بموقف الشرع من قضايا الأيتام

"الأورمان" تطلق حملة لتعريف الرأى العام بموقف الشرع من قضايا الأيتامالأربعاء، 28 مارس 2018 02:00 ص
يوم اليتيم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت جمعية الأورمان بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومع اقتراب احتفالات يوم اليتيم فى الجمعة الأولى من أبريل، إطلاق حملتها السنوية لتعريف الرأى العام بموقف الشرع الحكيم بشأن ما يخص الأيتام من فتاوى وأحكام.
وأضافت الجمعية أن حملة الأورمان السنوية تستهدف هذا العام الأسر الراغبة فى رعاية الأيتام والتى ترعى حاليا أيتاما وكذلك الأيتام أنفسهم وكل شرائح المجتمع وأن الفتاوى التى استفتت فيها الجمعية دار الإفتاء المصرية وتنشرها ضمن حملة التوعية تتناول كل ما يخص حياة وشئون وتربية وتعليم وكفالة الأطفال الأيتام سواء فى دور الأيتام أو فى الأسر البديلة أو رعايتهم مع أمهاتهم الأرامل فى منازلهم، وأن الحملة تشمل نشر هذه الفتاوى عبر وسائل الإعلام مصحوبة بالنص الأصلى لدار الافتاء.
يذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت قبل عدة سنوات احتفالات يوم اليتيم فى الجمعة الأولى من أبريل من كل عام لتعريف الرأى العام بأهمية دعم الأيتام وتشمل فعاليات الأورمان فى احتفالات يوم اليتيم بالقاهرة والمحافظات استضافة الأطفال الأيتام فى أماكن التنزه وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم فضلا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعى للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.
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