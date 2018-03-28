الأعلى للإعلام: إجازة نصف يوم لعاملى المجلس للمشاركة فى الانتخابات







كتب محمد السيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، منح العاملين بالمجلس إجازة نصف يوم مدفوعة الأجر عن اليوم الأربعاء، وذلك حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقال المجلس الأعلى للإعلام فى قراره، إن ذلك يأتى حرصاّ من المجلس على ضرورة المشاركة الإيجابية وتفعيل الانتماء، وأداء الواجب الوطنى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان فى أول الايام، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.