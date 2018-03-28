الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر، إذ تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، والطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار ونصف إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فهو مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.