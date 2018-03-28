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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة أحوال الطقس فى القاهرة





كتب وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر، إذ تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، والطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار ونصف إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فهو مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 21 35
وسط الدلتا 20 35
الإسكندرية 14 27
بلطيم 15 28
مطروح 13 24
السلوم 12 23
سيوة 17 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
العريش 15 30
رفح 16 30
الإسماعيلية 20 36
السويس 22 34
رأس سدر 22 32
نخل 20 34
نويبع 26 33
طابا 24 32
كاترين 15 30
الطور 20 33
شرم الشيخ 23 31
الغردقة 22 33
مرسى علم 20 32
الفيوم 21 36
بنى سويف 21 36
المنيا 22 37
أسيوط 20 38
سوهاج 21 38
قنا 22 39
الأقصر 23 39
أسوان 24 40
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 24 40
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 29
رأس حدربة 22 28
حلايب 22 28
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 26 41
المدينة 23 39
الرياض 20 35
المنامة 24 32
أبوظبى 22 33
الدوحة 22 34
الكويت 23 36
دمشق 13 25
بيروت 18 26
عمان 13 27
القدس 12 25
غزة 15 31
بغداد 24 35
مسقط 24 32
صنعاء 09 26
الخرطوم 26 42
طرابلس 12 18
تونس 11 20
الجزائر 12 20
الرباط 11 22
نواكشوط 18 29
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 05 19
اسطنبول 07 11
اسلام اباد 17 33
نيودلهى 20 37
جاكرتا 24 32
بكين 10 25
كوالامبور 24 33
طوكيو 11 22
أثينا 09 16
روما 09 17
باريس 03 12
مدريد 08 20
برلين 01 05
لندن 02 08
مونتريال 02 07
موسكو -12 -02
نيويورك 07 13
واشنطن 06 12

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