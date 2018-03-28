استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية رغم العواصف الترابية بالداخلة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

حرص عدد من الناخبين بمركزى الداخلة والفرافرة على الذهاب إلى اللجان الانتخابية رغم سوء الأحوال الجوية بسبب العواصف الترابية التى ضربت المحافظة منذ قليل وتسببت فى توقف حركة المرور على الطرق الرئيسية وسقوط كابلات الإنارة فى القرى ورغم ذلك أصر ناخبون على الذهاب إلى اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم فيما رفعت الاجهزة التنفيذة درجة الاستعداد لاقصى درجاتها بسبب سوء الاحوال الجوية .

وتعرضت محافظة الوادى الجديد لموجة من الطقس السيئ تسببت فى غلق الطرق الرئيسية وقطع الكهرباء عن عدد من القرى بسبب سقوط كابلات الانارة ومنها قرية الهنداو بالداخلة بسبب سرعة الرياح .