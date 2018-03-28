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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:20 م
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استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية رغم العواصف الترابية بالداخلة

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:43 م
استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية رغم العواصف الترابية بالداخلة توافد الناخبين امام اللجان بالداخله





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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حرص عدد من الناخبين بمركزى الداخلة والفرافرة على الذهاب إلى اللجان الانتخابية رغم سوء الأحوال الجوية بسبب العواصف الترابية التى ضربت المحافظة منذ قليل وتسببت فى توقف حركة المرور على الطرق الرئيسية وسقوط كابلات الإنارة فى القرى ورغم ذلك أصر ناخبون على الذهاب إلى اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم فيما رفعت الاجهزة التنفيذة درجة الاستعداد لاقصى درجاتها بسبب سوء الاحوال الجوية .

 

وتعرضت محافظة الوادى الجديد لموجة من الطقس السيئ تسببت فى غلق الطرق الرئيسية وقطع الكهرباء عن عدد من القرى بسبب سقوط كابلات الانارة ومنها قرية الهنداو بالداخلة بسبب سرعة الرياح .

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

                    

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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