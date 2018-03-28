إقبال كثيف فى الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية بمدارس الجمالية







كتب سيد الخلفاوى - تصوير حازم عبد الصمد

شهدت مدارس منطقة الجمالية بحى وسط القاهرة إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة، حيث شهدت مدارس رمسيس أمير الجيوش الثانوية بنات وأمير الجيوش الإعدادية بنات، إقبالا كبير على التصويت فى الانتخابات.

ويذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.