إقبال كثيف على لجان الإسكندرية فى الساعات الأخيرة من غلق التصويت







الإسكندرية - هناء أبو العز

شهدت المقرات الانتخابية فى الإسكندرية، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين توافدوا على اللجان، فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت.

كما شهدت المحافظات مسيرات بالمزمار والطبل البلدى و الحناطير والأغانى الوطنية لتشجيع المواطنين للنزول للانتخابات والإدلاء بأصواتهم، فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.