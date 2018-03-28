video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:41 م
إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء الغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1011 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة، بمنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

البحر الاحمر

موانئ البحر الاحمر

الغردقة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الغردقة




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة