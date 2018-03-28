إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1011 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة، بمنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.