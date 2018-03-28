إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس- العاشر بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم أتوبيسين بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان"، تم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق بلبيس – العاشر، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفي بلبيس العام.