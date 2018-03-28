إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس- العاشر بالشرقية

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس- العاشر بالشرقيةالأربعاء، 28 مارس 2018 08:38 ص
حادث تصادم -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم أتوبيسين بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان"، تم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق بلبيس – العاشر، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفي بلبيس العام.
إضافة تعليق
4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة