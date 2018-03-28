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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:24 ص
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى حادث مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .


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