إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .