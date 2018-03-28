إصابة عميد شرطة مسئول عن تأمين إحدى اللجان بأزمة تنفسية بسبب سوء الأحوال الجوية







قنا – هند المغربي

أصيب منذ قليل عميد شرطة مسئول عن تأمين إحدى اللجان الانتخابية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى بأزمة تنفسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا بإصابة العميد عبد الرحيم صالح بقوات الأمن المسئولة عن تأمين لجنة الرحمانية بأزمة تنفسية تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.