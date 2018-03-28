إصابة عميد شرطة مسئول عن تأمين إحدى اللجان بأزمة تنفسية بسبب سوء الأحوال الجوية

إصابة عميد شرطة مسئول عن تأمين إحدى اللجان بأزمة تنفسية بسبب سوء الأحوال الجويةالأربعاء، 28 مارس 2018 09:36 م
عاصفة ترابية
قنا – هند المغربي
إضافة تعليق
أصيب منذ قليل عميد شرطة مسئول عن تأمين إحدى اللجان الانتخابية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى بأزمة تنفسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج.
تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا بإصابة العميد عبد الرحيم صالح بقوات الأمن المسئولة عن تأمين لجنة الرحمانية بأزمة تنفسية تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة