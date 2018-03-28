video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة عامل وزوجته فى مشاجرة بسبب خلافات على شقة بالقليوبية

الأربعاء، 28 مارس 2018 11:25 ص
إصابة عامل وزوجته فى مشاجرة بسبب خلافات على شقة بالقليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية





القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب عامل وزوجته فى القليوبية بإصابات بالغة، إثر مشاجرة مع آخرين للخلاف على شقة إيجار، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارا  بحدوث مشاجرة ومصابان بشارع سيد حلوة أمام مستشفى الفاروق بدائرة قسم الخصوص،
وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أحمد. خ" عامل 43 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر، وتم نقله لمستشفى المطرية، ولايمكن استجوابه، وزوجته "نحمده. أ" 39 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح سطحية بالساعدين، وطرف ثان "أحمد ع" 30 سنة، نقاش، و"هانى ا" 38سنة، نقاش. 
 
وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهما على شقة مؤجرة إيجار قديم للطرف الأول بمنطقه المرج، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثين ما بهما من إصابات، فتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة.
 
وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4871 جنح قسم الخصوص لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عصابة تستدرج الشواذ جنسيا عبر فيس بوك وتستولى على أموالهم بالقليوبية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار محافظة القليوبية

اخبار الحوادث

مشاجرة على شقة بالقليوبية




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة