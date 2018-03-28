إصابة عامل وزوجته فى مشاجرة بسبب خلافات على شقة بالقليوبية

أصيب عامل وزوجته فى القليوبية بإصابات بالغة، إثر مشاجرة مع آخرين للخلاف على شقة إيجار، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارا بحدوث مشاجرة ومصابان بشارع سيد حلوة أمام مستشفى الفاروق بدائرة قسم الخصوص،

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أحمد. خ" عامل 43 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر، وتم نقله لمستشفى المطرية، ولايمكن استجوابه، وزوجته "نحمده. أ" 39 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح سطحية بالساعدين، وطرف ثان "أحمد ع" 30 سنة، نقاش، و"هانى ا" 38سنة، نقاش.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهما على شقة مؤجرة إيجار قديم للطرف الأول بمنطقه المرج، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثين ما بهما من إصابات، فتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4871 جنح قسم الخصوص لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.