أمينة المرأة بمستقبل وطن بالقليوبية: السيدات تتصدر المشهد فى الانتخابات "صور"







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أكدت رضوى الشافعى أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية على أن سيدات القليوبية تصدرت المشهد الانتخابى فى جميع انحاء المحافظة وكانوا الأكثر حشدا ومشاركة فى الانتخابات الرئاسية على مدار أول وثانى ايام الإنتخابات الرئاسية ومتوقعه زيادة الأقبال اثناء اليوم الثالث من العرس الانتخابى.

وقالت رضوي أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور أحمد عامر الخولى تواصل حشد المواطنين فى كافة مراكز وقرى ومدن المحافظة كما توفر لجانا لدعم الناخبين فى استخراج بياناتهم الانتخابية لتسهيل عملية التصويت على مستوى جميع اللجان الإنتخابية بالمحافظة وتسهيل اى معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية

وأشارت إلى أن أمانة المرأة بالمحافظة مستمرة فى حشد السيدات وحثهم على النزول بكثافة بجميع مراكز وقرى المحافظة للمساهمة فى بناء مصر الحديثة ولاستكمال ما تحقق من انجازات كثيرة على الأرض والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة من أجل الوطن ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية.