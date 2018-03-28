أمن دمياط يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية







دمياط - معتز الشربينى

ساعد رجال الشرطة المكلفين بتأمين مدرسة الثانوية الصناعية بدمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، كبار السن فى توصيلهم للجانهم الانتخابية، حيث تم اصطحاب سيدة عجوز غير قادرة على الحركة إلى مقر لجنتها، للإدلاء بصوتها الانتخابى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهي الاستحقاق الديمقراطي اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.