video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن دمياط يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:55 م
أمن دمياط يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية أمن دمياط يساعد كبار السن فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية





دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

ساعد رجال الشرطة المكلفين بتأمين مدرسة الثانوية الصناعية بدمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، كبار السن فى توصيلهم للجانهم الانتخابية، حيث تم اصطحاب سيدة عجوز غير قادرة على الحركة إلى مقر لجنتها، للإدلاء بصوتها الانتخابى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهي الاستحقاق الديمقراطي اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سلسلة بشرية من طلاب دمياط لحث المواطنين على التصويت

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة