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أكثر من تعداد سكان الأرض.. دراسة: تداول 8 مليارات فيديو على فيس بوك يوميا

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:00 م
أكثر من تعداد سكان الأرض.. دراسة: تداول 8 مليارات فيديو على فيس بوك يوميا شعار موقع فيس بوك





كتبت هبة السيد
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هل تعلم كم عدد مقاطع الفيديو التى ينتجها ويستهلكها نشطاء موقع "فيس بوك"؟ ربما لا يمكنك تخيل الرقم الذى كشف عنه تقرير صادر اليوم الأربعاء عن F5 نتوركس، ويتجاوز تعداد سكان الأرض.

وقال التقرير، إن مستخدمى "فيس بوك" يتدلواون ما يصل إلى 8 مليارات مقطع فيديو يوميا، والمفارقة أن هذا الرقم يتجاوز تعداد سكان كوكب الأرض الذى يتجاوز 7 مليارات نسمة، لكنه لم يصل إلى 8 مليارات بعد.

وأشار التقرير إلى أن 82% من مستخدمى تويتر يشاهدون محتوى الفيديو، ومن الملاحظ أن 90% من مشاهدات الفيديو فى تويتر و60% من مشاهدات يوتيوب تتم باستخدام الأجهزة المحمولة، وتمكنت شركة F5 نتوركس من التوصل لحل منخفض التكلفة لتسريع نقل الفيديو وحمايته، ويسهم الحل الجديد فى تحسين طريقة عمل بروتوكول التحكم بالإرسالTCP على شبكات الأجهزة النقالة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الظاهرة، يغذيها فى جزء منها مزودو الخدمات الطموحون الذين يقدمون خطط بيانات غير محدودة بأسعار باهظة، وتمثل حلول إدارة حركة المرور الذكية منخفضة التكلفة شريان الحياة الحقيقى لهذا الواقع الجديد، وتتصف غالبية فيديوهات الأجهزة المحمولة بسمتين رئيسيتين، هما: التشفير من خلال بروتوكول SSL، أو غيره من البروتوكولات المشابهة، الذى يستند فى الواقع لتكنولوجيا معدل البت المتكيف ABR، الذى يغير دقة الفيديو اعتمادا على عرض النطاق المتاح.


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