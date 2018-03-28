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أسعار العملات اليوم الاربعاء 28-3-2018 وهبوط اليورو والاسترلينى

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:25 م
أسعار العملات اليوم الاربعاء 28-3-2018 وهبوط اليورو والاسترلينى الدولار





كتب حسن رمضان
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28-3-2018، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى بمختلف البنوك، فيما انخفضت اسعار اليورو والجنيه الاسترلينى، واستقر سعر الدينار الكويتى.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات كالتالى:

 


سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.582 جنيه للشراء، و 17.688 جنيه للبيع.

 

صرف الدولار

 

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.582 جنيه للشراء

 17.688 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.59 جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.59 جنيه للشراء

 17.69 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

هبط سعر اليورو الأوروبى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.72 جنيه للشراء، و 21.92 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.80 جنيه للشراء، و 25.06 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر شراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.59 للشراء ، فيما استقر سعر البيع مسجلا 58.98 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

 

 

 

 

 


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