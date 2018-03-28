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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:18 م
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-3-2018 وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

الأربعاء، 28 مارس 2018 01:44 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-3-2018 وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام الذهب-ارشيفية





كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء 28-3-2018 بقيمة 4 جنيهات، لكل عيار من الأعيرة المختلفة بعد انخفاض السعر العالمى للأوقية.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 562 جنيه

عيار 21 : 656 جنيه

عيار 24 : 749 جنيه

الجنيه : 5248 جنيه

السعر العالمى: 1337 دولار

الأوقية : 1342 دولار

اسعار الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 

 

 


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