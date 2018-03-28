أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-3-2018 وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-3-2018 وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرامالأربعاء، 28 مارس 2018 01:44 م
الذهب-ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء 28-3-2018 بقيمة 4 جنيهات، لكل عيار من الأعيرة المختلفة بعد انخفاض السعر العالمى للأوقية.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 562 جنيه
عيار 21 : 656 جنيه
عيار 24 : 749 جنيه
الجنيه : 5248 جنيه
السعر العالمى: 1337 دولار
الأوقية : 1342 دولار
اسعار الذهب فى مصر
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أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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