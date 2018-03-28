أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-3-2018.

البورصة توقف التداول على 14 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، بالم هيلز للتعمير، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، المصرية للدواجن، مصر الوطنية للصلب- عتاقة، إعمار مصر للتنمية، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، العامة لصناعة الورق-راكتا، السويس للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 968.076 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.7 مليون جنيه، 154.96 مليون جنيه، 13.5 جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 17.5 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 147.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 17305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% عند مستوى 2943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17515 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 863 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2220 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 8.22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%

- أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بسعر إغلاق 0.86 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 4.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.13%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%

- المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.93 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.94%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة أسمنت سيناء -1 بسعر إغلاق 1.41 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.76%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 28.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.89%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.99 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.82%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 6.62 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%