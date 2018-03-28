أسر شهداء "الروضة" بعد الإدلاء بأصواتهم: حضرنا لنعبر عن من فقدناهم.. صور







شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل أبناء قرية الروضة فى شمال سيناء مشاركتهم بقوة فى انتخابات الرئاسة، وشهدت لجنة مدرسة آل جرير الابتدائية وسط القرية فى ثالث أيام الانتخابات، حضور من تبقى من أسر شهداء مسجد الروضة ولم يدلو بأصواتهم.

واللافت للانتباه إقبال عدد كبير من السيدات وهن من أرامل وأمهات شهداء الحادث الإرهابى الذى شهدته القرية فى آواخر نوفمبر من العام الماضى وراح ضحيته 311 شهيدا من أبناء القرية أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

ووصل لمقر لجنة الانتخاب التى تم إحاطتها بحراسات أمنية مشددة، عدد كبير من الناخبين بعضهم وصل مترجلا منفردا وآخرين فى جماعات، بينما التزمت السيدات المشاركات بوقارهن البدوى أثناء المشاركة فى أداء الواجب الانتخابى، وحضرن فى مجموعات وعلى عجل كانت تدلى كل سيدة بصوتها وتعود لمنزلها.

وقالت " أم أحمد" وهى سيدة فقدت زوجها ووالدها، فى الحادث الإرهابى، إن مشاركتهن فى الانتخابات من أجل أن يعبرن عن حضور ذويهن من الشهداء، مضيفة أن الشهداء لم تغب أرواحهم عن المشهد الانتخابى، فهم حاضرون بقوة وارواحهم تنادينا كل لحظة أن علينا سرعة الثأر لهم.

وقال سليمان ابوشميط، مدير إدارة بئر العبد التعليمية واحد قيادات القرية الشعبية، إنه منذ اليوم الأول للانتخابات ولجنة القرية تسجل حضورها القوى، مشيرًا إلى أن ذوى الشهداء كانوا فى صفوف المقدمة، ومن تعذر حضوره فى أول يوم جاء فى اليوم الثانى والثالث.

وأوضح أبوشميط، أنه معروف أن لجنة قرية الروضة فى كل انتخابات تشهد طقوسا ومراسم خاصة، حيث ينصب بيت شعر وفيه تقام أفراح وتستقبل الناخبين بالقهوة، ولكن من كان يقوم بهذا الدور هم شباب ورموز فقدناهم فى الحادث الإرهابى، واوقفنا هذه المره هذا التقليد واكتفينا بالمشاركة بقوة بالحضور فى صمت والإدلاء بأصواتنا ثم العودة للمنزل.

كما تم التكاتف ومساعدة أرامل الشهداء وأسرهم فى الحضور بتوفير وسيلة نقل لهم مناسبة.

وأكد عدد من الحضور وهم من مصابى الحادث الإرهابى، رفضوا ذكر أسماؤهم، على أنهم قطعوا مسافات طويلة وصولا للجنة الانتخابات وهدفهم أن يبقى صوتهم حاضرا وقويا ومتحدى لكل إرهاب على أرض سيناء، ورسالة أنهم لم ينالو شرف الشهادة ولكنهم على إصرار ويقين أن الحرب على الإرهاب حليفها النصر وإرساء قواعد الأمن والأمان فى ربوع محافظتهم، وعودة قريتهم كما كانت أمنة مستقرة.

كما حضر للأدلاء بأصواتهم عدد من أبناء القرية التى غادروها ويقيمون فى محافظات القناة وقرى آخرى داخل شمال سيناء .

وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد التابعة لها قرية الروضة، إنه زار القرية للأطمئنان على سير العملية الانتخابية فيها، ووجد حضورا لافتا للأهالى وحرص على المشاركة من جانبهم .

وأضاف محمد، أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والمشرفين على اللجنة الانتخابية، وتتابع غرفة العمليات بمجلس المدينة أولا بأول العملية الانتخابية وتذليل كل معوق قد يشوبها.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة شمال سيناء 250 ألفا و605 مواطنا يصوتون فى 61 لجنة فرعية تشرف عليها 11 لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



أسر شهداء مسجد الروضة



أسر شهداء مسجد الروضة



أسر شهداء مسجد الروضة



أسر شهداء مسجد الروضة



أسر شهداء مسجد الروضة