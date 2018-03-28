أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-3-2018، وجاءت أبرزها إعلان المجموعة المالية هيرميس، عن حصول شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم على رخصة مزاولة نشاط التخصيم فى السوق المصرى.

"هيرميس" تحصل على رخصة التخصيم

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن حصول شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم على رخصة مزاولة نشاط التخصيم فى السوق المصرى، وذلك فى خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها السوقية الرائدة عبر تنويع باقة الأنشطة والخدمات المقدمة إلى عملائها سواء من المؤسسات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بتخصيص 250 مليون جنيه لعمليات الشركة الجديدة التي ستعمل تحت مظلة «المجموعة المالية فاينانس القابضة» منصة التمويل غير المصرفى للمجموعة المالية هيرميس.

وفى هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة الجديدة سوف تستفيد من وفرة السيولة النقدية وشبكة العلاقات الوطيدة مع كبرى المؤسسات المالية المالية التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس والتي سوف تساعد في بناء هيكل رأسمالى قوى قادر على تلبية الطلب المتنامى على خدمات التخصيم من جانب المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، مضيفًا أن التوسع فى تقديم أنشطة التخصيم يأتى فى إطار استراتيجية تنويع المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة.

ويعد نشاط التخصيم خدمة مالية تقوم من خلالها الشركات بحوالة حقوقها ومستحقاتها أو التزاماتها المستقبلية لطرف ثالث "يسمى المُخَصم" بسعر مخفض، ويشمل ذلك الشيكات والفواتير والتعاقدات لدى الغير، فى مقابل الحصول على السيولة النقدية التى تساعد تلك الشركات على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستمرارية عملياتها التشغيلية، وكذلك الحصول على السيولة النقدية لتمويل خطط التوسعات المستقبلية.

ومن جانبها قالت فاطمة لطفى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، إن سوق التخصيم فى مصر حديث النشأة ويتسم بوجود قليل من موفري الخدمة على اختلاف خبراتهم في تقديم ذلك النوع من الخدمات.

وأشارت إلى أن الشركة الجديدة تتطلع إلى تزويد السوق المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة بباقة شاملة من خدمات التخصيم عالية الجودة والتي من شأنها سد الفجوة التمويلية بالسوق.

وأضافت فاطمة لطفى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الشركة قامت بتخصيص فريق عمل محترف يضم نخبة من أكفأ المهارات فى مجال الخدمات المالية والمصرفية تحت قيادة أحمد البكري الذي سيشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم.

وأضافت لطفي أن الشركة الجديدة تستعد للإطلاق التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2018 ثم التشغيل الفعلي قبل نهاية العام.

ومن ناحية أخرى قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس القابضة ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون بأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة الجديدة سوف تقدم باقة من المنتجات والخدمات التى تلبى مختلف الاحتياجات سواء للمؤسسات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف حسونة، أن المنتجات الجديدة ستشمل تقديم تسهيلات ائتمانية تغطي كلًا من التعاملات المحلية والدولية لعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك تمويل سلاسل التوريد.

جدير بالذكر أن شركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم سوف تنضم لكلاً من شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر تحت مظلة «المجموعة المالية فاينانس القابضة».

" المصرية للاتصالات" تخفض قيمة توزيعات الأرباح

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تخفيض مقترح توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر لعام 2017، من جنيه واحد للسهم إلى 25 قرش، وذلك لتمويل استثمار يعظم من عوائد الشركة فى مجال الكوابل البحرية، مما يوفر لها ضمان استمرار تدفق الإيرادات الحالية من هذا النشاط.